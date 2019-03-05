В Париже как дома: Внучка Ротару продолжает позировать в соблазнительных нарядах

Соня Евдокименко снова порадовала подписчиков откровенным образом на видео .

В Париже как дома: Внучка Ротару продолжает щеголять в соблазнительных нарядах instagram.com/iamsofiaeve

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Внучка Народной артистки Украины Софии Ротару, начинающая певица и модель Соня Евдокименко продолжает радовать фолловеров фото и видео из столицы Франции. На этот раз девушка выложила в Сеть короткий ролик, снятый в номере парижской гостиницы. Соня появляется в кадре в коротком полупрозрачном наряде, который демонстрирует ее стройную фигуру и красивые ноги.

Доброе утро! Спасибо @fsparis за то, что я чувствую себя как дома в Париже 🖤- написала Соня.

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К слову, Соня любит выкладывать ролики, снятые в Париже. Так, недавно девушка опубликовала видео, на котором позирует на балконе одной из центральных улиц столицы Франции в стильном ярко-красном плаще.

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