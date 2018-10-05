"Как аппетитная закусочка": Модель plus-size показала результаты тренировок

Тесс Холлидей похвасталась сияющим внешним видом и рассказала о мотивации ходить в спортзал.

"Как аппетитная закусочка": Самая известная модель plus-size показала результаты тренировок instagram.com/tessholliday

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Самая известная модель “плюс-сайз“ 33-летняя Тесс Холлидей опубликовала фото в игривом образе и написала, что вскоре будет выглядеть “как аппетитная закусочка“, поскольку активно тренируется в спортзале.

Снимок в клетчатом платье с ярким макияжем и кокетливыми локонами Тесс опубликовала в Инстаграм. Дополняет образ модели необычная сумка-сердце.

Читай также: Наталья Могилевская заинтриговала снимком с букетом из 101 розы Я начала больше тренироваться потому, что этот год будет моим самым большим годом (с точки зрения карьеры), и я должна быть подготовлена ко всем подаркам судьбы, встречающимся мне на пути, сохраняя при этом внешний вид, как аппетитная легкая закуска. “Не волнуйтесь, я все равно буду вашим любимым бабочкой“ - написала Тесс.

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Тесс - любительница эпатировать публику. Так, не единожды она выставляла в Сети снимки ню и фото в белье, подчеркивая, что не стесняется своего тела, а наоборот - находит его красивым и сексуальным.

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