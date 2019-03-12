Колючки и раны: Анна Седокова озадачила Сеть постом о любви
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Певица Анна Седокова поделилась мыслями о том, какой должна быть настоящая любовь. Со слов Седоковой, на такие размышления ее натолкнул плотный рабочий график и распивание текилы.
Поменяв четыре страны за неделю, пролетев тысячи километров, написав две прекрасные песни и выпив достаточное количество текилы, могу точно сказать - Настоящая любовь все равно победит! Просто она должна быть #нужна . Желательно двоим, но это не точно ))) И тогда не важны ни обстоятельства, ни преграды, ни километры. Ни текила 😂 Просто это должно быть #нужно, - написала Седокова.
Поменяв четыре страны за неделю , пролетев тысячи километров , написав две прекрасные песни и выпив достаточное количество текилы , могу точно сказать - Настоящая любовь все равно победит! Просто она должна быть #нужна . Желательно двоим, но это не точно ))) И тогда не важны ни обстоятельства, ни преграды, ни километры. Ни текила 😂 Просто это должно быть #нужно
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Подписчиков Седоковой больше всего заинтересовала иллюстрация к посту - на картинке изображены кактус и воздушный шарик, лежащие рядом в постели. На шарике - множество “наклеек“, закрывающих дырки от иголок кактуса.
Надо подкинуть для кактуса бритву)) - заметили подписчики.
Эта картина не о взаимной любви🤔тут скорее хозяин и слуга! - отметили в комментариях.
Я бы сказала что картина с глубоким смыслом, часто встречаются такие семьи, к большому сожалению 🙁 - написали фолловеры.
Это, безусловно, так...но шарик все равно в безысходности положении 😮😎 - отметили в Сети.
Ранее мы писали, что Анна Седокова возмутила Сеть откровенными фото.
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