Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Оля Цибульская подсказала, как избежать ссор с мужем

Комментариев: 1
Артистка дала несколько советов женщинам по поводу отношений с мужьями.
Оля Цибульская подсказала, как избежать ссор с мужем
Оля Цибульская подсказала, как избежать ссор с мужем
instagram.com/cybulskaya

Украинская певица и телеведущая Оля Цибульская продолжает радовать поклонников интересными историями и яркими снимками.

Читай также: Оля Цибульская похвасталась кардинальной сменой имиджа

На своей странице в Instagram исполнительница опубликовала новое селфи.  В подписи к снимку Цибульская дала несколько советов женщинам по поводу отношений с мужчинами.

В частности, певица подсказала, как избежать ссор с мужем. Артистка утверждает, что нужно всегда четко и понятно говорить любимому, что именно раздражает вас в его поведении, а не делать “туманные“ намеки.

“Твій мужчина тебе чимось дратує чи навіть бісить, але на всі твої делікаааатні натяки у нього одна реакція: “Киць, не роби такий фейс“))) Ти посміхаєшся, терпиш-терпиш-терпиш. А потім вибухаєш і влаштовуєш грандіозний скандал. А він, звісно, і не розуміє чого це ти раптом збісилась) Тому краще одразу чітко сформулюй своє фе. Наприклад, “я ненавиджу, коли мужчина курить за столом і пере шкарпетки моїм персиковим милом“. Моя думка: хочеш, щоб тебе почули і зрозуміли, - говори чітко і зрозуміло, а свої протяжні погляди і туманні натяки лиши героїням мелодрам. Хто за прямоту?“ – написала Оля Цибульская.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Твій мужчина тебе чимось дратує чи навіть бісить , але на всі твої делікаааатні натяки у нього одна реакція: «Киць, не роби такий фейс »))) Ти посміхаєшся, терпиш-терпиш-терпиш А потім вибухаєш і влаштовуєш грандіозний скандал А він, звісно, і не розуміє чого це ти раптом збісилась ) Тому краще одразу чітко сформулюй своє фе . Наприклад, “ я ненавиджу, коли мужчина курить за столом і пере шкарпетки моїм персиковим милом“ . Моя думка: хочеш, щоб тебе почули і зрозуміли, - говори чітко і зрозуміло, а свої протяжні погляди і туманні натяки лиши героїням мелодрам Хто за прямоту?)))) #мж #оляцибульська

Допис, поширений Оля Цибульська (@cybulskaya)

Читай также: Оля Цибульская рассказала, как сложно быть идеальной

Поклонницы певицы поблагодарили ее за совет и поделились своим опытом общения с мужьями. “Я завжди тільки за прямоту. В усіх сенсах. Наші погляди часто дуже схожі“, “Мы с мужем когда начинали жить вместе сразу решили , что если кого-то что-то не устраивает, говорим прямо и сразу. Так и живём“, “Я тільки за переговори. і не важливо де вони переходять. ось тому я з чоловіком вже вісім років і працюємо разом“, “Я за прямоту, но мой мужчина научился прятаться, от моих прямых претензий“, - написали в комментариях к посту подписчики Оли Цибульской.

Напомним, ранее Оля Цибульская призналась, на что потратила первую зарплату.

Поделись:
Теги: Оля Цибульская
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Ivona.bigmir.net

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
1  (аноним)  12.03.2019, 14:38
Оценка:  0
1
А у этой рагулихи есть муж ? Ребёнок у неё нагуленный вы6лядок. Мне так нравятся эти эксперты семейной жизни--6ляди,разведенки и так далее
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь