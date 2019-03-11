Оля Цибульская подсказала, как избежать ссор с мужем

Артистка дала несколько советов женщинам по поводу отношений с мужьями.

Украинская певица и телеведущая Оля Цибульская продолжает радовать поклонников интересными историями и яркими снимками.

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На своей странице в Instagram исполнительница опубликовала новое селфи. В подписи к снимку Цибульская дала несколько советов женщинам по поводу отношений с мужчинами.

В частности, певица подсказала, как избежать ссор с мужем. Артистка утверждает, что нужно всегда четко и понятно говорить любимому, что именно раздражает вас в его поведении, а не делать “туманные“ намеки.

“Твій мужчина тебе чимось дратує чи навіть бісить, але на всі твої делікаааатні натяки у нього одна реакція: “Киць, не роби такий фейс“))) Ти посміхаєшся, терпиш-терпиш-терпиш. А потім вибухаєш і влаштовуєш грандіозний скандал. А він, звісно, і не розуміє чого це ти раптом збісилась) Тому краще одразу чітко сформулюй своє фе. Наприклад, “я ненавиджу, коли мужчина курить за столом і пере шкарпетки моїм персиковим милом“. Моя думка: хочеш, щоб тебе почули і зрозуміли, - говори чітко і зрозуміло, а свої протяжні погляди і туманні натяки лиши героїням мелодрам. Хто за прямоту?“ – написала Оля Цибульская.

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Поклонницы певицы поблагодарили ее за совет и поделились своим опытом общения с мужьями. “Я завжди тільки за прямоту. В усіх сенсах. Наші погляди часто дуже схожі“, “Мы с мужем когда начинали жить вместе сразу решили , что если кого-то что-то не устраивает, говорим прямо и сразу. Так и живём“, “Я тільки за переговори. і не важливо де вони переходять. ось тому я з чоловіком вже вісім років і працюємо разом“, “Я за прямоту, но мой мужчина научился прятаться, от моих прямых претензий“, - написали в комментариях к посту подписчики Оли Цибульской.

Напомним, ранее Оля Цибульская призналась, на что потратила первую зарплату.