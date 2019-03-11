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Lady in red: Злата Огневич похвасталась шикарным нарядом

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Звезда порадовала фанов новым весенним образом.
Lady in red: Злата Огневич похвасталась шикарным нарядом
Lady in red: Злата Огневич похвасталась шикарным нарядом
instagram.com/zlata.ognevich

Участница “Евровидения-2013“, украинская певица Злата Огневич покорила Сеть новым нарядом.

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На своей официальной странице в Instagram звезда опубликовала снимок, на которой позирует в изысканом красном брючном костюме.

Свой образ исполнительница дополнила большими серьгами и  черными босоножками.

“Зробіть свій день гарним! В ідеалі - і день оточуючих- також“, - подписала новый кадр Огневич.

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Поклонникам Златы понравился новый образ певицы. “Красный цвет вам даже очень“, “Клас) как можно быть такой красивой?! Великолепная“, “Красная красавица! Улыбка Златика поднимает настроение“, “Тебе идет красный цвет и костюм шикарный“, “Злата просто супер“, “Коли Злата в червоному то всі навколо друзі і рідні задоволені! А коли Злата ще й усміхнена то всі від щастя немов на небі сьомому“, - пишут подписчики Златы Огневич в комментариях к публикации.

Напомним, ранее Леся Никитюк показала, как реагирует на комментарии под своими фото.

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Теги: Злата Огневич
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Источник: Ivona.bigmir.net

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