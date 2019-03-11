"Усталая и грустная": Фанаты обеспокоились видом Ани Лорак
Читай также: Ольга Куриленко поразила фанов роскошным образом
Украинская певица Ани Лорак, которая живет и выступает в России, обеспокоила фанатов своим новым фото. На снимке, который Лорак выставила в Интаграм, она позирует в темных очках и пальто, волосы звезды небрежно распущены. Взгляд певицы опущен в сторону, а губы плотно сжаты.
Сегодня был продуктивный день. 📸 А у вас? - написала Лорак.
Читай также: Леся Никитюк показала, как реагирует на комментарии под своими фото
Поклонники звезды сразу же отметили, что на снимке у Лорак усталый и изможденный вид и посоветовали ей больше отдыхать.
Интересный такой вид у вас! Ну, как-то не очень! Хочется весной уже красок, радости, настроя на тепло, правда? Желаю вам сегодня хорошего дня!!! Чтобы всё радовало! - написали в Сети.
Красивая такая и грустная) - написали поклонники.
Выглядите немного устало, но образ приятный... - отметили фолловеры.
Читай также: Астафьеву на новых чувственных фото сравнили с ангелом
Мне нравится Ани Лорак, я поклонница ее таланта, но зачем выставлять такое фото - на фоне облезлой стены в таком усталом, изможденном виде. Какая в этом необходимость? - написали в Сети.
Каролина самая красивая в мире, даже когда грустная, - пишут фолловеры.
Напомним, что Ани Лорак сейчас гастролирует Россией со своим шоу “Дива“.
Ранее мы писали, что Лорак позировала в образе Клеопатры.
Полная версия правил