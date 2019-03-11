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"Усталая и грустная": Фанаты обеспокоились видом Ани Лорак

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Фолловеры Ани Лорак расстроились из-за ее нового фото с гастролей.

"Усталая и грустная": Фанаты обеспокоились видом Ани Лорак
instagram.com/anilorak

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Украинская певица Ани Лорак, которая живет и выступает в России, обеспокоила фанатов своим новым фото. На снимке, который Лорак выставила в Интаграм, она позирует в темных очках и пальто, волосы звезды небрежно распущены. Взгляд певицы опущен в сторону, а губы плотно сжаты.

Сегодня был продуктивный день. 📸 А у вас? - написала Лорак.

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Поклонники звезды сразу же отметили, что на снимке у Лорак усталый и изможденный вид и посоветовали ей больше отдыхать. 

Интересный такой вид у вас! Ну, как-то не очень! Хочется весной уже красок, радости, настроя на тепло, правда? Желаю вам сегодня хорошего дня!!! Чтобы всё радовало! - написали в Сети.

Красивая такая и грустная) - написали поклонники.

Выглядите немного устало, но образ приятный... - отметили фолловеры.

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Мне нравится Ани Лорак, я поклонница ее таланта, но зачем выставлять такое фото - на фоне облезлой стены в таком усталом, изможденном виде. Какая в этом необходимость? - написали в Сети.

Каролина самая красивая в мире, даже когда грустная, - пишут фолловеры.


Напомним, что Ани Лорак сейчас гастролирует Россией со своим шоу “Дива“.

Ранее мы писали, что Лорак позировала в образе Клеопатры. 

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Теги: Ани Лорак, фото звезд, перебежчики
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Источник: Ivona.bigmir.net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
pусский  (аноним)  12.03.2019, 11:12
Оценка:  +1
pусский
Ерунда, просто хачей много пролезло в её дырочки, завтра воскреснет!
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