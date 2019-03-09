Астафьеву на новых фото сравнили с ангелом
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Украинская певица, актриса, модель Даша Астафьева, которая часто делиться в Сети снимками из откровенных фотосессий, выложила новые фото в нежном и изысканном образе.
На своей странице в Интаграм Астафьева поделилась снимками в необычном наряде, украшенном перьями.
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Подписчики Астафьевой пришли в восторг от новой фотосессии и сравнили Дарью с ангелом.
Дашенька,Вы сама нежность🌺🌺🌺🌺, - написали в Сети.
Ангельская красота)🌸🌸🌸 - написали фолловеры.
Сочетания обаяния и фотогеничности! Этот кадр – фантастически классный♥️🌷- отметили поклонники.
Очень стильные фото, Дашенька, Ты само совершенство😍❤️🤗👍💐! - написали в комментариях.
Ангел, - написали поклонники.
Ранее мы писали, что Тодоренко выставила снимок с фотосессии в купальнике.
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