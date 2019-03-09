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Астафьеву на новых фото сравнили с ангелом

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Даша Астафьева выставила нежные эротичные фото .

Астафьеву на новых фото сравнили с ангелом
Астафьеву на новых фото сравнили с ангелом
instagram.com/da_astafieva

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Украинская певица, актриса, модель Даша Астафьева, которая часто делиться в Сети снимками из откровенных фотосессий, выложила новые фото в нежном и изысканном образе.

На своей странице в Интаграм Астафьева поделилась снимками в необычном наряде, украшенном перьями.

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Подписчики Астафьевой пришли в восторг от новой фотосессии и сравнили Дарью с ангелом.

Дашенька,Вы сама нежность🌺🌺🌺🌺, - написали в Сети.

Ангельская красота)🌸🌸🌸 - написали фолловеры. 


Сочетания обаяния и фотогеничности! Этот кадр – фантастически классный♥️🌷- отметили поклонники. 

Очень стильные фото, Дашенька, Ты само совершенство😍❤️🤗👍💐! - написали в комментариях.

Ангел, - написали поклонники.

Ранее мы писали, что Тодоренко выставила снимок с фотосессии в купальнике.
 

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Теги: Даша Аставфьева, откровенные фото
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Источник: ivona.bigmir.net

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