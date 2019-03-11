Настя Каменских выложила видео со своего концерта в Шарм-эль-Шейхе .

"Круче чем когда-либо": Каменских показала, как зажгла в Египте instagram.com/kamenskux

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Украинская певица Настя Каменских опубликовала видео со своего концерта в Шарм-эль-Шейхе (Египет). Артистка выложила несколько записей на странице в Инстаграм.

Египет 🇪🇬 Шарм-эль-Шейх ☀️ Это было потрясающе! Самый крутой концерт! - написала Каменских.

Судя по видео, на концерте Каменских представила также свою новую песню “Попа как у Ким“, клип на которую за три недели набрал более 11 млн. просмотров в Сети.

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