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"Прекрасна, как весна": Елена Филонова очаровала Сеть нежным образом

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Телеведущая Нового канала удивила фанов новым образом.
"Прекрасна, как весна": Елена Филонова очаровала Сеть нежным образом
"Прекрасна, как весна": Елена Филонова очаровала Сеть нежным образом
instagram.com/efilonova

Известная телеведущая Нового канала Елена Филонова порадовала подписчиков в Instagram новое фото.

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На свежем черно-белом снимке звезда предстала перед поклонниками в нежном образе.

На фото телеведущая позирует с собранными волосами и в светлом платье.  Судя по геоданым, снимок был сделан в Париже.

Кадр Филонова разместила в Прощеное воскресенье, поэтому она добавила к фото пару фраз о том, как важно прощать.

“Простите меня! Если кого-то обидела, словом или делом. Людям свойственно ошибаться. Без ошибок нет опыта и самой жизни. Простите за всё в чём, возможно, разочаровала. И я прощаю, особенно тех, кто не раз поливал меня грязью, ложью и плохими словом, делом. Бог простит и я прощаю. Давайте жить в мире добра и света“, - написала телеведущая.

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Подписчики позитивно оценили новый образ Елены Филоновой. “Какая же вы красивая“, “Красотка Ленусичка“, “Замечательный образ“, “Фото просто умопомрачительное“, “Вооооу, очень чувственный образ!! Леночка удивляете приятно с каждым разом“, “Очень нежная тут“, “Ты не меняешься, но меняешь каждое фото собой к лучшему! Просто супер“, “Невероятная...прям принцесса...ассоциация с Грейс Келли“, “Прекрасна как весна“, - пишут пользователи Сети в комментариях к публикации.

Напомним, ранее Леся Никитюк покорила Сеть глубоким декольте.

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Теги: Елена Филонова
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Источник: Ivona.bigmir.net

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