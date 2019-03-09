Алена Шоптенко показала фото подросшего сына

Недавно малышу исполнилось 9 месяцев.

Известный украинский хореограф и участница “Танцев со звездами“ Алена Шоптенко поделилась с поклонниками новым снимком с маленьким сыном.

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На своей странице в Instagram звезда опубликовала кадр, на котором держит сына Алексея на руках. И мама, и ребенок позируют в одинаковых пижамах.

В подписи к фото, Алена рассказала, что 9 марта малышу исполнилось 9 месяцев.

Спасибо тебе за 9 месяцев “с ног на голову“ и за то, что теперь мой любимый лук это наши одинаковые пижамы. Ты настоящая любовь, - трогательно подписала кадр Шоптенко.

Напомним, ранее Алена Шоптенко решила попробовать себя в танцах на льду.