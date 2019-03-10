Тренер "Голоса страны" поделился видео, на котором "жестко" мирится с коллегой по проекту Даном Баланом.

"Вам не все показали": Потап выложил видео окончания ссоры с Даном Баланом instagram.com/realpotap

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Украинский продюсер и исполнитель, тренер песенного шоу “Голос страны“ Алексей Потапенко (Потап) выложил в Инстаграм отрывок со съемок программы, который не показали по ТВ. На нем видно, как закончилась его ссора с коллегой по проекту, молдавским исполнителем Даном Баланом.

Как хорошо, что вам не все показали)))) было очень интересно,жестко и с любовью))) главное с любовью, - написал Потап.

На видео Потап задает коллегам вопрос, смогли бы они оценивать участников 60+, когда тренеры отвечают, что вряд ли, Потапенко подходит к Дану Балану и целует его в щеку.

Меня учили, что любовь все победит, - говорит Потап.

Балан после такой “выходки Потапа - улыбается, а Тина Кароль звонко смеется.

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Подписчики похвалили Потапа за такой подход и отметили его мудрость.

Потап, душа голоса. Без тебя было совсем по другому. Ты король 👑 настроения и доброты💝💋 - написали в Сети.



Молодчинка, что все сгладил - люди, любите друг - друга - это Месседж вчерашнего вечера, - написали в комментариях.



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Напомним, что на Потап поссорился с Даном Баланом в эфире восьмого выпуска “Голос страны 9“, когда молдавский певец раскритиковал выступления подопечных Потапенко - Карины Арсеньтевой и Екатерины Гудым. Между двумя тренерами возникла эмоциональная словесная перепалка, за которую Потап попросил прощения у зрителей.

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