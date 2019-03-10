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"Вам не все показали": Потап выложил видео окончания ссоры с Даном Баланом

Комментариев: 2
Тренер "Голоса страны" поделился видео, на котором "жестко" мирится с коллегой по проекту Даном Баланом.

"Вам не все показали": Потап выложил видео окончания ссоры с Даном Баланом
instagram.com/realpotap

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Украинский продюсер и исполнитель, тренер песенного шоу “Голос страны“ Алексей Потапенко (Потап) выложил в Инстаграм отрывок со съемок программы, который не показали по ТВ. На нем видно, как закончилась его ссора с коллегой по проекту, молдавским исполнителем Даном Баланом.

Как хорошо, что вам не все показали)))) было очень интересно,жестко и с любовью))) главное с любовью, - написал Потап.

На видео Потап задает коллегам вопрос, смогли бы они оценивать участников 60+, когда тренеры отвечают, что вряд ли, Потапенко подходит к Дану Балану и целует его в щеку.

Меня учили, что любовь все победит, - говорит Потап.

Балан после такой “выходки Потапа - улыбается, а Тина Кароль звонко смеется.

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Подписчики похвалили Потапа за такой подход и отметили его мудрость.

Потап, душа голоса. Без тебя было совсем по другому. Ты король 👑 настроения и доброты💝💋 - написали в Сети.


Молодчинка, что все сгладил - люди, любите друг - друга - это Месседж вчерашнего вечера, - написали в комментариях. 
 

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Напомним, что на Потап поссорился с Даном Баланом в эфире восьмого выпуска “Голос страны 9“, когда молдавский певец раскритиковал выступления подопечных Потапенко - Карины Арсеньтевой и Екатерины Гудым. Между двумя тренерами возникла эмоциональная словесная перепалка, за которую Потап попросил прощения у зрителей.

Ранее мы писали, что Дантес рассказал, какая Дорофеева в быту. 

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Теги: Потап, Дан Балан, Голос країни
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Источник: Ivona.bigmir.net

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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  11.03.2019, 15:22
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гость
Теперь Винник пылко ревнует, даже срать не может!
гость  (аноним)  11.03.2019, 15:20
Оценка:  0
гость
В той ситуации Потап был "на высоте" Раздражал только идио...ский смех Кароль. Её визги, поведение, вчера просто зашкаливали. Думала, что она "повзрослела". Кокетничать с Баланом нужно за пределами шоу. Фу.
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