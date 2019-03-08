Потап посвятил реп всем украинкам в честь 8 марта
Украинский певец, тренер шоу "Голос країни" Потап зачитал реп о 8 марте. Песню Потап выложил в своем аккаунте в Instagram.
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Артист поздравил всех украинок с Международным женским днем и пожелал им весны до бесконечности. Также Потап намекнул, какие подарки стоит подарить женщинам 8 марта.
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Подписчики Потапа активно комментируют видео. Девушки поблагодарили певца за оригинальное поздравление.
"Ой бабоньки, нас поздравил наш народный певец, а теперь, после поздравлений, в кабак отмечать", "Спасибо! Нравиться как ты поешь эту песню для нас", "Спасибо Потапчик!!","Очень оригинально и здорово!!!!" – написали поклонницы Потапа.
Напомним, ранее Настя Каменских снялась в клипе победителей "Х-фактора".
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