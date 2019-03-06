Звезда сериала "Отчаянные домохазяйки" показала, как выглядит без макияжа
43-летняя Ева Лонгория продемонстрировала лицо без косметики.
Американская актриса и модель Ева Лонгория поделилась с подписчиками в Instagram новым снимком с сыном Сантьяго.
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На свежем кадре Лонгория позирует со своим ребенком, лежа на кровати. На лице актрисы совсем нет косметики.
“Время обнимашек в Торонто“, – подписала фото Ева Лонгория.
Напомним, ранее Ева Лонгория растрогала Сеть милым снимком с маленьким сыном.
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