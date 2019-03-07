Елена-Кристина Лебедь и Павел Розенко вместе вышли в свет
Ведущая “Аферистов в Сетях“ Елена-Кристина Лебедь и вице-премьер-министр Павел Розенко впервые за долгое время вместе появились на публике.
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Пара посетила допремьерный показ украинского фильма “Гуцулка Ксеня“, который состоялся 6 марта в кинотеатре “Оскар“.
Об этом в своем Instagram рассказала сама Елена-Кристина. К совместным фото с политиком Розенко звезда добавила несколько кадров с фильма.
“Вчера посетили премьеру “Гуцулка Ксеня“ - первого украинского мюзикла! Ярко, нестандартно, колоритно! Но... РЕЧЬ!!! И Христина Федорак!!! Вот моя любовь с первого взгляда!!! Какая игривость первой (О! Там такие народные перлы!), какая искрометная игра второй! Ради этих двух красунь сходила б ещё раз“, - написала Лебедь.
Вчора відвідали прем'єру “Гуцулка Ксеня“ - першого українського мюзіклу Яскраво, нестандартно, колоритно! Але... МОВА!!! І Христина Федорак (крупне фото)!!! Ось моя любов з першого погляду!!! Яка грайливість першої (о! там такі народні перли!), яка іскрометна гра другої! Заради цих двох красунь сходила б ще раз!!! Вчера посетили премьеру «Гуцулка Ксеня» - первого украинского мюзикла! Ярко, нестандартно, колоритно! Но... РЕЧЬ!!! И Христина Федорак (крупное фото)!!! Вот моя любовь с первого взгляда!!! Какая игривость первой (О! Там такие народные перлы!), какая искрометная игра второй! Ради этих двух красунь сходила б ещё раз!!!
Отметим, что о романе политика и телеведущей стало известно в ноябре 2018 года, когда они вместе посетили мероприятие.
Напомним, ранее ведущая “Аферистов в сетях“ показала, как любимый поддерживает ее в больнице.
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