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Елена-Кристина Лебедь и Павел Розенко вместе вышли в свет

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Ведущая "Аферистов в Сетях" и вице-премьер-министр посетили допремьерный показ фильма "Гуцулка Ксеня".
Елена-Кристина Лебедь и Павел Розенко вместе вышли в свет
Елена-Кристина Лебедь и Павел Розенко вместе вышли в свет
instagram.com/elena_kristina_lebed

Ведущая “Аферистов в Сетях“ Елена-Кристина Лебедь и вице-премьер-министр Павел Розенко впервые за долгое время вместе появились на публике.

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Пара посетила допремьерный показ украинского фильма “Гуцулка Ксеня“, который состоялся 6 марта  в кинотеатре “Оскар“.

Об этом в своем Instagram рассказала сама Елена-Кристина. К совместным фото с политиком Розенко звезда добавила несколько кадров с фильма.

“Вчера посетили премьеру “Гуцулка Ксеня“ - первого украинского мюзикла! Ярко, нестандартно, колоритно! Но... РЕЧЬ!!! И Христина Федорак!!! Вот моя любовь с первого взгляда!!! Какая игривость первой (О! Там такие народные перлы!), какая искрометная игра второй! Ради этих двух красунь сходила б ещё раз“, - написала Лебедь.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вчора відвідали прем'єру “Гуцулка Ксеня“ - першого українського мюзіклу Яскраво, нестандартно, колоритно! Але... МОВА!!! І Христина Федорак (крупне фото)!!! Ось моя любов з першого погляду!!! Яка грайливість першої (о! там такі народні перли!), яка іскрометна гра другої! Заради цих двох красунь сходила б ще раз!!! Вчера посетили премьеру «Гуцулка Ксеня» - первого украинского мюзикла! Ярко, нестандартно, колоритно! Но... РЕЧЬ!!! И Христина Федорак (крупное фото)!!! Вот моя любовь с первого взгляда!!! Какая игривость первой (О! Там такие народные перлы!), какая искрометная игра второй! Ради этих двух красунь сходила б ещё раз!!!

Допис, поширений Елена-Кристина Лебедь (@elena_kristina_lebed)

Отметим, что о романе политика и телеведущей стало известно в ноябре 2018 года, когда они вместе посетили мероприятие.

Напомним, ранее ведущая “Аферистов в сетях“ показала, как любимый поддерживает ее в больнице.

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Теги: Елена-Кристина Лебедь, Павел Розенко
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Источник: Ivona.bigmir.net

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гость  (аноним)  08.03.2019, 13:21
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шкливотина и сальный задрот))
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