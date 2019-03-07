Елена-Кристина Лебедь и Павел Розенко вместе вышли в свет

Ведущая "Аферистов в Сетях" и вице-премьер-министр посетили допремьерный показ фильма "Гуцулка Ксеня".

Ведущая “Аферистов в Сетях“ Елена-Кристина Лебедь и вице-премьер-министр Павел Розенко впервые за долгое время вместе появились на публике.

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Пара посетила допремьерный показ украинского фильма “Гуцулка Ксеня“, который состоялся 6 марта в кинотеатре “Оскар“.

Об этом в своем Instagram рассказала сама Елена-Кристина. К совместным фото с политиком Розенко звезда добавила несколько кадров с фильма.

“Вчера посетили премьеру “Гуцулка Ксеня“ - первого украинского мюзикла! Ярко, нестандартно, колоритно! Но... РЕЧЬ!!! И Христина Федорак!!! Вот моя любовь с первого взгляда!!! Какая игривость первой (О! Там такие народные перлы!), какая искрометная игра второй! Ради этих двух красунь сходила б ещё раз“, - написала Лебедь.

Отметим, что о романе политика и телеведущей стало известно в ноябре 2018 года, когда они вместе посетили мероприятие.

Напомним, ранее ведущая “Аферистов в сетях“ показала, как любимый поддерживает ее в больнице.