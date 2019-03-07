Ксения Собчак и Максим Виторган объявили о расставании
Известная телеведущая Ксения Собчак и ее муж, актер Максим Виторган сделали официальное заявление по поводу своих отношений.
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В своих Instagram-аккаунтах Ксения и Максим разместили одинаковые посты. Они сообщили, что уже давно живут отдельно.
Но при этом знаменитости заявили, что у них сейчас хорошие отношения, и делить имущество и, тем более, ребёнка пара не собирается.
“Мы вынуждены прокомментировать публично наши отношения, дабы прекратить все спекуляции на эту тему. Мы довольно давно живем отдельно и каждый своей жизнью. Пока мы жили вместе, мы сохраняли взаимную верность. Мы не делим имущества и, тем более, ребёнка, которого продолжаем растить, как любящие его родители Ксения Собчак, Максим Виторган“, - говорится в сообщении.
Мы вынуждены прокомментировать публично наши отношения, дабы прекратить все спекуляции на эту тему. Мы довольно давно живем отдельно и каждый своей жизнью. Пока мы жили вместе , мы сохраняли взаимную верность. Мы не делим имущества и , тем более, ребёнка, которого продолжаем растить, как любящие его родители. Ксения Собчак Максим Виторган
Мы вынуждены прокомментировать публично наши отношения, дабы прекратить все спекуляции на эту тему. Мы довольно давно живем отдельно и каждый своей жизнью. Пока мы жили вместе , мы сохраняли взаимную верность. Мы не делим имущества и , тем более, ребёнка, которого продолжаем растить, как любящие его родители. Ксения Собчак, Максим Виторган
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Отметим, что пара тайно поженилась в феврале 2013 года. А в 18 ноября 2016 года у Ксении и Максима родился сын Платон.
Слухи о расставании пары появились в конце прошлого года, когда Собчак все чаще начала появлятся на публике с театральным режиссером Константином Богомоловым. А 21 января 2019 года Виторган избил Богомолова из-за подозрений в романе с его женой.
Напомним, ранее Ведущая канала “Украина“ Наталья Холоденко родила второго ребенка.
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