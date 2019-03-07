Ксения Собчак и Максим Виторган объявили о расставании

Собчак и Виторган рассказали, что уже давно живут отдельно.

Известная телеведущая Ксения Собчак и ее муж, актер Максим Виторган сделали официальное заявление по поводу своих отношений.

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В своих Instagram-аккаунтах Ксения и Максим разместили одинаковые посты. Они сообщили, что уже давно живут отдельно.

Но при этом знаменитости заявили, что у них сейчас хорошие отношения, и делить имущество и, тем более, ребёнка пара не собирается.

“Мы вынуждены прокомментировать публично наши отношения, дабы прекратить все спекуляции на эту тему. Мы довольно давно живем отдельно и каждый своей жизнью. Пока мы жили вместе, мы сохраняли взаимную верность. Мы не делим имущества и, тем более, ребёнка, которого продолжаем растить, как любящие его родители Ксения Собчак, Максим Виторган“, - говорится в сообщении.

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Отметим, что пара тайно поженилась в феврале 2013 года. А в 18 ноября 2016 года у Ксении и Максима родился сын Платон.

Слухи о расставании пары появились в конце прошлого года, когда Собчак все чаще начала появлятся на публике с театральным режиссером Константином Богомоловым. А 21 января 2019 года Виторган избил Богомолова из-за подозрений в романе с его женой.

Напомним, ранее Ведущая канала “Украина“ Наталья Холоденко родила второго ребенка.