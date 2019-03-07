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Ксения Собчак и Максим Виторган объявили о расставании

Комментариев: 3
Собчак и Виторган рассказали, что уже давно живут отдельно.
Ксения Собчак и Максим Виторган объявили о расставании
Ксения Собчак и Максим Виторган объявили о расставании
instagram.com/mvitorgan

Известная телеведущая Ксения Собчак и ее муж, актер Максим Виторган сделали официальное заявление по поводу своих отношений.

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В своих Instagram-аккаунтах Ксения и Максим разместили одинаковые посты. Они сообщили, что уже давно живут отдельно.

Но при этом знаменитости заявили, что у них сейчас хорошие отношения, и делить имущество и, тем более, ребёнка пара не собирается.

“Мы вынуждены прокомментировать публично наши отношения, дабы прекратить все спекуляции на эту тему. Мы довольно давно живем отдельно и каждый своей жизнью. Пока мы жили вместе, мы сохраняли взаимную верность. Мы не делим имущества и, тем более, ребёнка, которого продолжаем растить, как любящие его родители Ксения Собчак, Максим Виторган“, - говорится в сообщении.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мы вынуждены прокомментировать публично наши отношения, дабы прекратить все спекуляции на эту тему. Мы довольно давно живем отдельно и каждый своей жизнью. Пока мы жили вместе , мы сохраняли взаимную верность. Мы не делим имущества и , тем более, ребёнка, которого продолжаем растить, как любящие его родители. Ксения Собчак Максим Виторган

Допис, поширений Ксения Собчак (@xenia_sobchak)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мы вынуждены прокомментировать публично наши отношения, дабы прекратить все спекуляции на эту тему. Мы довольно давно живем отдельно и каждый своей жизнью. Пока мы жили вместе , мы сохраняли взаимную верность. Мы не делим имущества и , тем более, ребёнка, которого продолжаем растить, как любящие его родители. Ксения Собчак, Максим Виторган

Допис, поширений Максим Виторган (@mvitorgan)

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Отметим, что пара тайно поженилась в феврале 2013 года. А в 18 ноября 2016 года у Ксении и Максима родился сын Платон.  

Слухи о расставании пары появились в конце прошлого года, когда Собчак все чаще начала появлятся на публике с театральным режиссером Константином Богомоловым. А 21 января 2019 года Виторган избил Богомолова из-за подозрений в романе с его женой.

Напомним, ранее Ведущая канала “Украина“ Наталья Холоденко родила второго ребенка.

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Теги: Ксения Собчак, Максим Виторган
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Источник: Ivona.bigmir.net

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Комментариев (3)
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Осталось 600 символов
Отсортировать по дате Вниз
    08.03.2019, 10:33
Оценка:  0
Наразі компанія Google платить від $ 17 000 до $ 22 000 щомісяця для роботи в Інтернеті з дому. Я приєднався до цієї роботи 2 місяці тому, і протягом головного місяця роботи я заробив $ 20,544. Можу сказати, що моє життя повністю покращилося!

Я роблю ... >>> w­w­w­.­W­e­b­J­o­b­9­9­.­C­o­m
    08.03.2019, 10:32
Оценка:  0
Наразі компанія Google платить від $ 17 000 до $ 22 000 щомісяця для роботи в Інтернеті з дому. Я приєднався до цієї роботи 2 місяці тому, і протягом головного Mісяця роботи я заробив $ 20,544. Можу сказати, що моє життя повністю покращилося!

Я роблю ... >>> w­w­w­.­W­e­b­J­o­b­9­9­.­C­o­m
адис абеба  (аноним)  08.03.2019, 10:24
Оценка:  0
адис абеба
Да и хрен на них!-чи не новость.
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