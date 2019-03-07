Джамала призналась, куда пропала из соцсетей после Нацотбора

Популярная украинская певица Джамала, которая выиграла “Евровидение 2016“, а также являлась членом жюри Нацотбора на песенный конкурс поделилась с поклонниками радостной новостью.

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Звезда рассказала, чем занимались одиннадцать дней и почему в это время не пользовалась соцсетями.

На своей странице в Instagram певица сообщила, что была на студии звукозаписи, расположенной на острове. Судя по геотегам, Джамала находилась на Бали.

“Одинадцять днів майже без зв’язку, у віддаленій студії звукозапису на острові посеред океану. Нарешті видалась можливість присвятити час саме написанню нової музики в місці, де ніщо та ніхто не відволікає. Я б могла прожити так цілий рік, але... я дуууууже скучила за моєю сім’єю, за моїм чоловіком та маленьким Еміром-Рахманом. Як же я рада знову бути з ними“, - написала Джамала.