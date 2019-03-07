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Джамала призналась, куда пропала из соцсетей после Нацотбора

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Звезда одиннадцать дней не пользовалась соцсетями.
Джамала призналась, куда пропала из соцсетей после Нацотбора
Джамала призналась, куда пропала из соцсетей после Нацотбора
instagram.com/jamalajaaa

Популярная украинская певица Джамала, которая выиграла “Евровидение 2016“, а также являлась членом жюри Нацотбора на песенный конкурс поделилась с поклонниками радостной новостью.

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Звезда рассказала, чем занимались одиннадцать дней и почему в это время не пользовалась соцсетями.

На своей странице в Instagram певица сообщила, что была на студии звукозаписи, расположенной на острове. Судя по геотегам, Джамала находилась на Бали.

“Одинадцять днів майже без зв’язку, у віддаленій студії звукозапису на острові посеред океану. Нарешті видалась можливість присвятити час саме написанню нової музики в місці, де ніщо та ніхто не відволікає. Я б могла прожити так цілий рік, але... я дуууууже скучила за моєю сім’єю, за моїм чоловіком та маленьким Еміром-Рахманом. Як же я рада знову бути з ними“, - написала Джамала.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Одинадцять днів майже без зв’язку, у віддаленій студії звукозапису на острові посеред океану. Нарешті видалась можливість присвятити час саме написанню нової музики в місці, де ніщо та ніхто не відволікає. Я б могла прожити так цілий рік, але... я дуууууже скучила за моєю сім’єю, за моїм чоловіком та маленьким Еміром-Рахманом. Як же я рада знову бути з ними!

Допис, поширений Jamala (@jamalajaaa)

Напомним, ранее Евгения Власова показала, как изменилась после тяжелой болезни.

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Теги: Джамала
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Источник: Ivona.bigmir.net

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Комментариев (1)
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    07.03.2019, 18:53
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