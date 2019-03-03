Евгения Власова показала, как изменилась после тяжелой болезни

Певица перенесла четыре операции и долгую реабилитацию.

Украинская певица Евгения Власова порадовала фанов здоровым видом, несмотря на долгий курс реабилитации после тяжелой болезни.

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В своем Instagram-аккаунте звезда опубликовала несколько свежих кадров, в подписи к которым рассказала о планах на будущее.

“Друзья! Все вы знаете о моих не простых периодах в жизни. Эти периоды есть в жизни каждого из нас, у каждого свой рай и ад...Но жизнь стоит того, чтобы жить её не смотря ни на что. Год, мне ничего нельзя было делать очень многое, касательно активного спорта, занятий вокалом... О Боже... В общем многое мне пришлось принять, понять, обработать и т.д. И вот теперь совместно с моими партнёрами Мы кое что задумали! Потерпите ещё немного“, - написала Власова.

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Подписчики Евгении оставили много позитивных отзывов под фото. “Женя, всегда любуюсь Вами. Здоровья и счастья. Красавица“, “Евгения, Вам здоровья, любви и новых хитов! Люблю!!!“, “Багіня))) все гарніша та гарніша)“, “Вы очень сильная женщина! Дай бог вам здоровья“, “Женя, вы красотка. Очень давно восхищаюсь ВАМИ!“, “Женя, вы так похорошели. Рада за вас“, “Слава Богу! Вы поправились“, “Красавица, хорошо, что все обошлось“, “Береги и впредь вас Господь, Женю“, - написали в комментарях к публикации поклонники певицы.

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Напомним, в 2009 году Евгения Власова перенесла операцию, связанную с онкологической болезнью. После чего она на несколько лет исчезла со сцены.

В ноябре 2017 года попала в больницу из-за последствий химиотерапии и хирургического вмешательства. Певицу оперировали четыре раза. А в феврале 2018 года Власова сообщила в соцсетях, что ее самочувствие намного улучшилось.

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