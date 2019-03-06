Алла Костромичева покорила Сеть стройной фигурой в купальнике
Известная украинская модель, эксперт шоу “Топ-модель по-украински“ Алла Костромичева порадовала фанов новым кадром в соцсети.
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Звезда опубликовала в своем Instagram-аккаунте фото, на котором продемонстрировала идеальное тело в купальнике.
“М-мотивация. Не важно какое у тебя тело сейчас, важно, как ты можешь измениться при тех данных, что у тебя есть. Не все должны быть худые, модельные и с кубиками (у меня их нет). Но каждый человек, глядя на себя в зеркало перед душем, должен иметь право сказать своему отражению: “Ты выглядишь круто! Так держать!“, - подписала соблазнительный снимок модель.
M for motivation (eng) . М-мотивация. Не важно какое у тебя тело сейчас, важно, как ты можешь измениться при тех данных, что у тебя есть. Не все должны быть худые, модельные и с кубиками (у меня их нет). Но каждый человек, глядя на себя в зеркало перед душем, должен иметь право сказать своему отражению: «ты выглядишь круто! Так держать!» . It does not matter what your body looks like now, and not everyone should be skinny or with 6 pack - what is important is that when you look at your reflection you send yourself love, good vibes and say: “you look damn great, keep going!”
Напомним, ранее Алла Костромичева очаровала Сеть трогательным видео с маленьким сыном.
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