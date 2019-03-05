Слава Каминская поразила фанов роскошным нарядом

Певица похвасталась золотистым платьем от украинского дизайнера.

Солистка группы “НеАнгелы“, украинская певица Слава Каминская поделилась с поклонниками новым кадром в соцсети.

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На своей странице в Instagram звезда опубликовала фото, на котором позирует в шикарном золотистом платье украинского дизайнера Эльвиры Гасановой. Дополнила свой образ артистка плащом такого же оттенка.

Певица призналась, что не смогла устоять перед покупкой этого платья, хотя пока не знает, на какое мероприятие сможет его надеть.

“Заехала сегодня к своей @gasanova_elvira. Как сорока , все мне нужно, только надеть некуда. Вот думаю, если в АТБ нарядно завалить? За капусткой“, - забавно подписала снимок Слава.

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“Ты меня узнаешь полюбе, я буду в золотом платье возле АТБ“, “Надо только к АТБ красную дорожку“, “Шикарная фигура и обалденное платье!“, “Слава, вы на этом фото как золотая статуя. Класс“, “Просто агонь! Особенно, для АТБ!“, “Золотая рыбка!“, “Как богиня с Олимпа“, - прокомментировали новый наряд подписчики Каминской.

Напомним, ранее Слава Каминская похвасталась стильными фото с мужем Эдгаром.