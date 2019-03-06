Настя Каменских похвасталась новым достижением клипа "Попа как у Ким"

Новый клип певицы собрал 10 млн просмотров.

Украинская певица Настя Каменских, известная так же как NK, поделилась с подписчиками радостною новостью.

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На своей странице в Instagram звезда опубликовала видео, на котором держит в руках бокал с шампанским.

В подписи к ролику артистка сообщила, что ее клип на песню “Попа, как у Ким“ уже собрал 10 млн просмотров на YouTube. Отметим, премьера видеоработы состоялась 14 февраля.

“Chin-chin. С момента выхода клипа #ПОПАКАУКИМ прошло всего несколько недель, а уже 10 млн просмотров. Спасибо. Я поднимаю этот бокал игристого за моих слушателей, которые всегда рядом“, - написала NK.

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Клип огонь, хит этого года. Супер за тебя. Красава!!!, “10 млн для такой крутой малышки еще мало“, “Очень душевная девушка на которую хочется смотреть“, “Поздравляю тебя, ведь эта песня реально крутая“, -написали фанаты Насти Каменских в комментариях под публикацией.

Напомним, ранее Настя Каменских “взорвала“ Сеть откровенным снимком.