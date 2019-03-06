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Виталий Козловский поблагодарил родителей в свой день рождения

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Сегодня украинскому певцу исполнилось 34 года.
Виталий Козловский поблагодарил родителей в свой день рождения
Виталий Козловский поблагодарил родителей в свой день рождения

Сегодня, 6 марта, украинский певец Виталий Козловский отмечает день рождения. В честь праздника исполнитель решил поблагодарить родителей за то, что подарили ему жизнь.

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На своей странице в Instagram звезда Виталий написал, что мама и папа преподнесли ему самый лучший подарок. 

Также звезда выразил глубокое уважение к самым близким людям, которые всегда ему  помогают и поддерживают.

Обратился именинник и к поклонникам. Козловский признался в любви фанатам его творчества.

Благодарю своих любимых родителей за мою Жизнь! Это самый ценный подарок. А тем людям, которые рядом, помогают, поддерживают, верят, любят... Выражаю глубокое уважение! Ценю. А ещё, что важно! - В свой День рождения хочу признаться в любви всем почитателям моей музыки(жму руки и целую поклонниц). Спасибо, что Вы все есть у меня! – эмоционально написал Виталий Козловский.

Напомним, ранее Макс Барских поделился редким снимком со своей мамой.

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Теги: Виталий Козловский
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Источник: Ivona.bigmir.net

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