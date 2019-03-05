Влад Яма восхитил Сеть шикарной бородой

Хореограф поделился новым селфи в соцсети.

Известный украинский хореограф, судья шоу “Танцы со звездами“ Влад Яма порадовал поклонников забавным снимком.

Читай также: “В женском отделе одевается“: Владимир Дантес похвастался новым нарядом

В своем Instagram-аккаунте танцор опубликовал селфи, на котором позирует в черной водолазке, серому пиджаке, серой кепке и с аккуратной бородой.

В подписи к фотографии артист написал:

“Сам себе оператор“.

Читай также: “Мама заставила бриться“: DZIDZIO показал, как выглядит без бороды

Подписчики Влада засыпали своего кумира комплиментами.“Идеальное селфи“, “А оператор то хорош“, “Штаны в полосочку, кепарик в клеточку, Одесса мама“, “Отличный кадр“, “И прекрасный, должна сказать, оператор!“, “На образе такой“, “Удачное фото, Вы Влад на нем, а мысли Ваши где-то далеко“, “Шикарен“, - пишут поклонники в комментариях под публикацией.

Напомним, ранее Влад Яма растрогал поклонников редким фото с семьей.