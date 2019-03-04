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Солистка "KAZKA" удивила поклонников необычным выбором макияжа

Комментариев: 2
Солистка "KAZKA" удивила поклонников необычным выбором макияжа
Солистка "KAZKA" удивила поклонников необычным выбором макияжа
instagram.com/kazka.band

Солистка из группы “KAZKA“ Александра Зарицкая порадовала фанатов новым образом.

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На официальной странице коллектива в Instagram появился черно-белый кадр, на котором девушка продемонстрировала необычный макияж глаз.

Девушка сделала длинные стрелки и дополнила образ густыми накладными ресницами.

Новый образ певицы получил много положительных отзывов. “Ну яка ж ти красуня, “Боже, яка киця!“ “Ти круто виглядаєш“, “Гарнюня мила“, “Секси“, “вооооу як гарно“, “Дуже красиво вийшло“, “Ух какие брови", - написали подписчики группы в комментариях к публикации.

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Отметим, что в подписи к новому фото Александра рассказала, что “KAZKA“ устроит закрытую вечеринку в  честь юбилея выхода их первого сингла “Свята“.

“13 марта мы отпразднуем двухлетие с момента выхода нашего первого сингла СВЯТА. Мы проведем классную вечеринку в кругу друзей с двадцатью из вас. Все остальные смогут стать частью этого события с любой точки мира“, - написала Зарицкая.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13 березня ми відсвяткуємо дворіччя з моменту виходу нашого першого синглу СВЯТА. Ми проведемо класну вечірку у колі друзів з двадцятьма із вас. Всі інші зможуть стати частиною цієї події з будь-якої точки світу. Переходьте за посиланням у шапці профілю та реєструйтеся на нашу казкову паті! На нас чекає теплий вечір музики, сюрпризів та важливих новин

Допис, поширений KAZKA (@kazka.band)

Напомним, ранее группу “KAZKA“ заподозрили в плагиате.

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Теги: KAZKA, Александра Зарицкая
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Источник: ivona.bigmir.net

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Комментариев (2)
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    06.03.2019, 16:18
Оценка:  0
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    06.03.2019, 16:17
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