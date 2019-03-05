Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Анна Седокова похвасталась семейным снимком с повзрослевшими детьми

Комментариев: 0
Певица показала фото с дочерью Алиной и сыном Гектором.
Анна Седокова похвасталась семейным снимком с повзрослевшими детьми
Анна Седокова похвасталась семейным снимком с повзрослевшими детьми
instagram.com/annasedokova

Известная певица, экс-участница группы “ВИА Гры“ Анна Седокова часто радует поклонников откровенными снимками. На этот раз артистка решила сделать исключение и поделилась с фанами семейным кадром.

Читай также: Леся Никитюк и MARUV устроили зажигательные танцы в ванной

На своей странице в Instagram звезда опубликовала фото с 14-летней дочь Алины и сына Гектора, которому через месяц исполнится два года.

К трогательному снимку Седокова добавила одну с своих любимых цитат Габриэля Гарсиа Маркеса .

“Нет лекарства, которое способно вылечить то, что может вылечить счастье. Габриэль Гарсиа Маркес . И я с ним согласна“, - подписала новый кадр Анна Седокова.

Напомним, ранее Анна Седокова заинтриговала снимком с другом.

Поделись:
Теги: Анна Седокова
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Ivona.bigmir.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь