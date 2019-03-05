Анна Седокова похвасталась семейным снимком с повзрослевшими детьми

Певица показала фото с дочерью Алиной и сыном Гектором.

Известная певица, экс-участница группы “ВИА Гры“ Анна Седокова часто радует поклонников откровенными снимками. На этот раз артистка решила сделать исключение и поделилась с фанами семейным кадром.

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На своей странице в Instagram звезда опубликовала фото с 14-летней дочь Алины и сына Гектора, которому через месяц исполнится два года.

К трогательному снимку Седокова добавила одну с своих любимых цитат Габриэля Гарсиа Маркеса .

“Нет лекарства, которое способно вылечить то, что может вылечить счастье. Габриэль Гарсиа Маркес . И я с ним согласна“, - подписала новый кадр Анна Седокова.

Напомним, ранее Анна Седокова заинтриговала снимком с другом.