"В женском отделе одевается": Владимир Дантес похвастался новым нарядом

Муж Нади Дорофеевой засветился на шопинге.

Украинский певец Владимир Дантес порадовал фанов новым снимком и забавным постом в соцсети.

Читай также: Владимир Дантес показал пикантный снимок с женой

На днях супруг участницы группы “Время и Стекло“ Нади Дорофеевой разместил в своем Instagram-аккаунте фото, сделанное во время шопинга.

На новом кадре Дантес позирует в черной длинной рубашке и в черных узких брюках и белых кроссовках. Дантес сфотографировал себя в зеркало в магазине женской одежды.

Читай также: В Сети нашли новые доказательства беременности Дорофеевой

“На стиле дядя“, “Завжди бачу тебе і хочу розчесати“, “Я всегда догадывалась, что Вова в женском отделе одевается“, “Стильный парень!“, - прокомментировали новый образ подписчики Владимира Дантеса.

Напомним, Владимир Дантес похвастался стильным образом.