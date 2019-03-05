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"В женском отделе одевается": Владимир Дантес похвастался новым нарядом

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Муж Нади Дорофеевой засветился на шопинге.
"В женском отделе одевается": Владимир Дантес похвастался новым нарядом
"В женском отделе одевается": Владимир Дантес похвастался новым нарядом
instagram.com/vladimirdantes

Украинский певец Владимир Дантес порадовал фанов новым снимком и забавным постом в соцсети.

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На днях супруг участницы группы “Время и Стекло“ Нади Дорофеевой разместил в своем Instagram-аккаунте фото, сделанное во время шопинга.

На новом кадре Дантес позирует в черной длинной рубашке и в черных узких брюках и белых кроссовках. Дантес сфотографировал себя в зеркало в магазине женской одежды.

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“На стиле дядя“, “Завжди бачу тебе і хочу розчесати“, “Я всегда догадывалась, что Вова в женском отделе одевается“, “Стильный парень!“, - прокомментировали новый образ подписчики Владимира Дантеса.

Напомним, Владимир Дантес похвастался стильным образом.

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Теги: Владимир Дантес
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Источник: Ivona.bigmir.net

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