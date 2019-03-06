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Леся Никитюк и MARUV устроили зажигательные танцы в ванной

Комментариев: 2
Девушки станцевали под песню "Siren Song".
Леся Никитюк и MARUV устроили зажигательные танцы в ванной
Леся Никитюк и MARUV устроили зажигательные танцы в ванной
instagram.com/lesia_nikituk

Популярная телеведущая Леся Никитюк удивила поклонников новым видео с соцсети.  

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Девушка показала, как развлекается с победительницей Нацотбора на “Евровидение-2019“ певицей MARUV.

В в Instagram-stories Никитюк опубликовала короткие зажигательные ролики, на которых танцует вместе с MARUV под песню “Siren Song“ в полотенцах на голое тело.

Напомним, ранее украинка MARUV получила российскую награду.

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Теги: Леся Никитюк, MARUV
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Источник: Ivona.bigmir.net

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Комментариев (2)
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Отсортировать по дате Вниз
гость  (аноним)  06.03.2019, 12:05
Оценка:  +2
гость
Леся все равно, бревно бревном, ничего сексуального
brobko    06.03.2019, 12:30
Оценка:  0
brobko
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