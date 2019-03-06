Девушки станцевали под песню "Siren Song".

Леся Никитюк и MARUV устроили зажигательные танцы в ванной instagram.com/lesia_nikituk

Популярная телеведущая Леся Никитюк удивила поклонников новым видео с соцсети.

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Девушка показала, как развлекается с победительницей Нацотбора на “Евровидение-2019“ певицей MARUV.

В в Instagram-stories Никитюк опубликовала короткие зажигательные ролики, на которых танцует вместе с MARUV под песню “Siren Song“ в полотенцах на голое тело.

Напомним, ранее украинка MARUV получила российскую награду.