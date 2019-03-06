Леся Никитюк и MARUV устроили зажигательные танцы в ванной
Девушки станцевали под песню "Siren Song".
Популярная телеведущая Леся Никитюк удивила поклонников новым видео с соцсети.
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Девушка показала, как развлекается с победительницей Нацотбора на “Евровидение-2019“ певицей MARUV.
В в Instagram-stories Никитюк опубликовала короткие зажигательные ролики, на которых танцует вместе с MARUV под песню “Siren Song“ в полотенцах на голое тело.
Напомним, ранее украинка MARUV получила российскую награду.
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