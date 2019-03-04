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Юрий Горбунов похвастался стильным снимком с Тиной Кароль

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Телеведущий показал снимок со съемок "Голосу країни".
Юрий Горбунов похвастался стильным снимком с Тиной Кароль
Юрий Горбунов похвастался стильным снимком с Тиной Кароль
instagram.com/gorbunovyuriy

Известный телеведущий Юрий Горбунов любить радовать поклонников снимками со съемок вокального шоу “Голос країни“.

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Так, на днях артист опубликовал в Instagram снимок с тренером шоу, певицей Тиной Кароль. Отметим, что Тина и Юрий когда-то вместе были ведущими первых сезонов “Танцев со звездами“.

На совместном кадре Тина позирует в модном клетчатом платье, а Юрий стоит за ее спиной в синем костюме  и с микрофоном в руках.

“Рулим!“, - коротко подписал фото Горбунов.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рулим!#голоскраїни #тінакароль

Допис, поширений Gorbunov Yuriy (@gorbunovyuriy)

Подписчики оценили внешний вид Тины Кароль. “Вы всегда рулите, а особенно Тина!“, “Красиво смотритесь, симпатюшки!“, “Как брат с сестрой. Очень похожи!“, “Королева“, “Платье - супер“, “Жена видела?“ – написали фолловеры в комментариях к публикации.

Напомним, ранее Тина Кароль поразила Сеть соблазнительным фото.

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Теги: Тина Кароль, Юрий Горбунов
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Источник: Ivona.bigmir.net

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