Певец подготовил для жены необычный подарок.

Сергей Бабкин придумал, что подарить супруге на 8 марта instagram.com/babkin_official

Украинский певец Сергей Бабкин часто посвящает своей супруге Снежане трогательные стихи и делиться ними с подписчиками в соцсети.

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А на днях артист опубликовал шуточное видео в Instagram, в котором рассказал о подарке жене на 8 марта. В подписи к видео певец написал:

“А вы уже определились с подарком на 8 марта? Я да“.

В ролике можно увидеть, как Бабкин пародирует Катю Осадчую, которая якобы берет у него интервью.

“Сергію, скажіть будь ласка, Ви, як останній романтик сучасності, Ви вже вирішили, що подаруєте своїй коханій Сніжані на 8 березня? Який сюрприз Ви вже приготували?“ - комично спрашивает сам себя Сергей.

“Я подарую своїй коханій Снежаночці фантастичні польоти... у трубі “, - комично ответил артист.

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Подписчики Сергея Бабкина оценили его чувство юмора. “Смешные вы ребята!“, “Ох вы и ржачные“,“Геніально!“, “Круто, талантливо Вы лучшая пара!“, “Что за полёт в трубе, просветите“, - написали фолловеры в комментариях к публикации.

Напомним, ранее Сергей Бабкин поделился позитивным фото.