Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Ведущая "Аферистов в сетях" показала, как любимый поддерживает ее в больнице

Комментариев: 0
Елена-Кристина Лебедь опубликовала совместные фото с политиком Павлом Розенко.
Ведущая "Аферистов в сетях" показала, как любимый поддерживает ее в больнице
Ведущая "Аферистов в сетях" показала, как любимый поддерживает ее в больнице
instagram.com/elena_kristina_lebed

Известная телеведущая Нового канала Елена-Кристина Лебедь сейчас показала, как ее возлюбленный 48-летний вице-премьер-министр Павлом Розенко поддерживает ее во время болезненных процедур в больнице.

Читай также: “Укршоубиз“: украинский телеведущий снял пародию на “Попу, как у Ким“

Как известно, девушка повредила ногу во время катания на лыжах, и даже перенесла операцию. На днях телеведущая опубликовала кадры с больницы, на которых видно, что Розенко держит возлюбленную за руку.

“LOVE IS: когда больно гнут твою ногу, чувствовать его руку. Всем прихворавшим сейчас (вижу, читаю) – скорейшего выздоровления! И теплой руки в руке“, - подписала снимок Елена-Кристина.

Читай также: Гайтана рассказала о забавной ситуации, в которую попал ее муж

Отметим, что о романе политика и телеведущей стало известно в ноябре 2018 года, когда они вместе посетили мероприятие.

Девушка призналась, что познакомилась с Павлом в социальной сети  Facebook, когда Розенко прокомментировал один из снимков звезды.

Напомним, ранее Регина Тодоренко отправилась в путешествие впервые после рождения сына.

Поделись:
Теги: Елена-Кристина Лебедь
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Ivona.bigmir.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь