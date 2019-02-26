Елена-Кристина Лебедь опубликовала совместные фото с политиком Павлом Розенко.

Ведущая "Аферистов в сетях" показала, как любимый поддерживает ее в больнице instagram.com/elena_kristina_lebed

Известная телеведущая Нового канала Елена-Кристина Лебедь сейчас показала, как ее возлюбленный 48-летний вице-премьер-министр Павлом Розенко поддерживает ее во время болезненных процедур в больнице.

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Как известно, девушка повредила ногу во время катания на лыжах, и даже перенесла операцию. На днях телеведущая опубликовала кадры с больницы, на которых видно, что Розенко держит возлюбленную за руку.

“LOVE IS: когда больно гнут твою ногу, чувствовать его руку. Всем прихворавшим сейчас (вижу, читаю) – скорейшего выздоровления! И теплой руки в руке“, - подписала снимок Елена-Кристина.

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Отметим, что о романе политика и телеведущей стало известно в ноябре 2018 года, когда они вместе посетили мероприятие.

Девушка призналась, что познакомилась с Павлом в социальной сети Facebook, когда Розенко прокомментировал один из снимков звезды.

Напомним, ранее Регина Тодоренко отправилась в путешествие впервые после рождения сына.