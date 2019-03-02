Певица считает, что Лаура очень похожа на бабушку.

Слава Каминская показала, на кого похожа ее дочь instagram.com/babaslavka

Популярная украинская певица, солистка группы “НеАнгелы“ Слава Каминская поделилась с поклонниками архивным снимком.

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В своем Instagram-аккаунте исполнительница разместила черно-белое детское фото своей мамы.

В подписи к кадру Слава Каминская рассказала, что ее дочь Лаура внешне очень напоминает ей маму.

“Моя мама. Мне кажется невероятное сходство с Лаурой. А вам?“ – поинтересовалась артистка.

Ранее звезда уже публиковала снимки для сравнения.

Напомним, ранее Солистка группы “НЕАНГЕЛЫ“ примет участие в шоу “Холостяк“.