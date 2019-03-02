Слава Каминская показала, на кого похожа ее дочь
Певица считает, что Лаура очень похожа на бабушку.
Популярная украинская певица, солистка группы “НеАнгелы“ Слава Каминская поделилась с поклонниками архивным снимком.
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В своем Instagram-аккаунте исполнительница разместила черно-белое детское фото своей мамы.
В подписи к кадру Слава Каминская рассказала, что ее дочь Лаура внешне очень напоминает ей маму.
“Моя мама. Мне кажется невероятное сходство с Лаурой. А вам?“ – поинтересовалась артистка.
Ранее звезда уже публиковала снимки для сравнения.
Напомним, ранее Солистка группы “НЕАНГЕЛЫ“ примет участие в шоу “Холостяк“.
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