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Гайтана рассказала о забавной ситуации, в которую попал ее муж

Комментариев: 2
Неизвестный мужчина заявил, что настоящее имя Гайтаны – Лидия.
Гайтана рассказала о забавной ситуации, в которую попал ее муж
Гайтана рассказала о забавной ситуации, в которую попал ее муж
instagram.com/gaitanamusic

Украинская певица Гайтана рассказала своим подписчикам об интересном случае, который произошел с ней и ее мужем на концерте.

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Артистка сообщила в Instagram, что пока она была на сцене, какой-то мужчина подошел к ее супругу и представился мужем одноклассницы певицы. К тому же мужчина заявил, что настоящее имя Гайтаны - Лидия.

“Пока я пела на сцене, кто-то подошёл к моему мужу и гордо сказал, что его жена училась со мной в одном классе, и моё настоящее имя Лида, не Гайтана“, - написала исполнительница.

Супруг звезды ответил мужчине, что его жена никогда бы не скрывала от него свое настоящие имя.

“Мой муж улыбнулся удивлённо и ответил, что я его жена и я точно никогда не была Лидой (как минимум, я бы этого не скрывала). Кстати, Лида это имя моей бабушки, - добавила Гайтана.

Напомним, ранее Гайтану перепутали с американской певицей Джанет Джексон.

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Теги: Гайтана
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Источник: Ivona.bigmir.net

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Комментариев (2)
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G10    04.03.2019, 12:15
Оценка:  0
G10
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    04.03.2019, 12:05
Оценка:  0
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