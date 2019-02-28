Соблазнительная Даша Астафьева порадовала фанов пикантными снимками

Звезда вновь разместила в Сети откровенные фото.

Популярная украинская певица Даша Астафьева порадовала поклонников эротической фотосессией.

Читай также: Вова Борисенко и Лавика расстались через месяц после свадьбы

Девушка опубликовала в Instagram кадры, на которых позирует в бежевом белье с корсетом, закутавшись в жемчужные ожерелья. На губах певицы яркая красная помада.

“Просто Богиня!!!“, “Клеопатра“, “Какая ты все же красивая“, “Всегда вами восхищаюсь, вы непревзойденная“, “Грудь класс“, “Найс бусы“, - прокомментировали фотосессию подписчики Даши Астафьевой.

Напомним, ранее Астафьева шокировала снимком с кудрявым блондином модельной внешности.