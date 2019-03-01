Тина Кароль поделилась фото в необычном наряде с яркой заколкой.

"Прикольная заколка": Новое фото Тины Кароль вызвало обсуждение в Сети instagram.com/tina_karol

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Украинская певица Тина Кароль в очередной раз удивила фанатов необычным образом. Так, на странице звезды в Инстаграм появилось ее фото в ярко-красном коротком свитере и светлой атласной юбке. Волосы артистки с одной стороны присобраны крупной заколкой.

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Подписчики Кароль сразу обратили внимание на отсутствие “фирменной“ красной помады и отметили, что без нее Тина выглядит гораздо моложе.



Без красной помады вы со всем другая, как маленькая девочка, - написали поклонники.

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Также внимание фолловеров привлекла необычная заколка звезды, напоминающая модные в 1990-е пластиковые украшения.



Прикольная заколочка🎈, - написали в комментариях.

Однако, такой образ артистки понравился далеко не всем. В отдельных комментариях фолловеры подчеркнули, что он слишком контрастирует с привычными нарядами Тины Кароль.



Ну зачем такое лицемерие у тех, кто хвалит наряд?! Наряд - безвкусица полная! Я всегда восхищалась Кароль, но это полный алес! - написали в Сети.

Ранее мы писали, что Настя Каменских выставила очередное смелое фото.



