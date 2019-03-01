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"Оказалась в Париже": Брежнева показала, как утром нежится в кровати

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Вера Брежнева поделилась снимком из парижского отеля.

"Оказалась в Париже": Брежнева показала, как утром нежится в кровати
instagram.com/ververa

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Певица Вера Брежнева продолжает радовать фанатов личными моментами своей жизни. Так, теперь певица выставила в Инстаграм фото, на котором сидит в кровати по-турецки, одета звезда в махровый халат. В подписи к фото Брежнева рассказала, что снимок сделан в Париже и что  попала она туда совершенно неожиданно.

Как интересно устроена жизнь... Сегодняшний первый день весны я должна была провести в одном городе, с прекрасными людьми, но судьба распорядилась иначе, и я оказалась .... в Париже... в любимом @leroyalmonceau . Но мое ❤ всегда с вами, в какой бы точке мира я ни была ;) - написала Брежнева.

Ранее мы писали, что Брежнева пожаловалась на хандру. 

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Теги: Вера Брежнева, перебежчики, Париж
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Источник: Ivona.bigmir.net

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