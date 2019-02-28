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Соня Плакидюк призналась, что любит "прикидываться школьницей"

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Эксперт шоу "Топ-модель по-украински" рассказала, что обожает наряды с бантами.
Соня Плакидюк призналась, что любит "прикидываться школьницей"
Соня Плакидюк призналась, что любит "прикидываться школьницей"
instagram.com/moi_sofism

Украинский фешн-фотограф, эксперт шоу “Топ-модель по-украински“ Соня Плакидюк рассказала поклонникам о своих гардеробных предпочтениях.

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На своей странице в Instagram звезда опубликовала новый кадр, на котором позирует в стильном черном платье с цветным бантом на воротнике.

В подписи к снимку фотограф призналась, что обожает наряды с бантами, а также поинтересовалась, есть ли фанаты бантов среди ее подписчиков.

Бантики не отпустят меня до седых колен, уверяю. Кто тоже любит прикидываться школьницей, как Ваша покорная слуга - поднимите руки, - подписала фото Соня Плакидюк.

Напомним, ранее Соня Плакидюк призналась, почему Instagram заблокировал ее аккаунт.

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Теги: Соня Плакидюк
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Источник: Ivona.bigmir.net

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