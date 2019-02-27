Телеведущий решил вернуться к спортивным тренировкам.

Александр Скичко признался, с кем у него достаточно сложные отношения instagram.com/aleksandrskichko

Известный украинский телеведущий и актер Александр Скичко поделился с подписчиками новым снимком в Instagram.

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На свежем кадре звезда позирует в спортзале во время тренировки. В подписи к фото Александр признался, что снова решил заняться спортом.

Телеведущий рассказал, что со спортзалом у него достаточно сложные отношения:

“У меня со спортзалом длинная сложная история, только принимаю решения регулярно заниматься, сразу появляются какие-то преграды: заболел, сьемки, поездки, сложный график и т.д. Сегодня в очередной раз принял решение - ну все теперь точно буду ходить, тянуть дальше некуда, 1 марта на носу, посмотрим, что из этого получится. Расскажу через неделю, поделюсь опытом“, - написал в подписи к публикации Александр Скичко.

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