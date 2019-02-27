Ирина Билык удивила "космическим" образом
Билык оригинально напомнила о своем хите "Те, чого нема".
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Украинская певица Ирина Билык порадовала фанатов оригинальным образом на фото. В Инстаграм звезда выложила снимок с наложенными фильтрами. На нем Билык в черных перчатках со сливового цвета помадой закрывает глаза темной и светлой линзами.
А я бачу те ... те, чого нема ... - процитировала артистка свой хит из альбома “Фарбы“.
Фанаты пришли в восторг от фото и назвали его “космическим“.
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