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Ирина Билык удивила "космическим" образом

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Билык оригинально напомнила о своем хите "Те, чого нема".

Ирина Билык удивила
Ирина Билык удивила "космическим" образом
instagram.com/bilyk_iryna

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Украинская певица Ирина Билык порадовала фанатов оригинальным образом на фото. В Инстаграм звезда выложила снимок с наложенными фильтрами. На нем Билык в черных перчатках со сливового цвета помадой закрывает глаза темной и светлой линзами.

А я бачу те ... те, чого нема ... - процитировала артистка свой хит из альбома “Фарбы“.

Фанаты пришли в восторг от фото и назвали его “космическим“.

Ранее мы писали, что Наталья Могилевская порадовала весенним образом.

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Теги: Ирина Билык, фото звезд
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Источник: Ivona.bigmir.net

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