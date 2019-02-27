Наталья Могилевская примерила наряд с яркими брюками.

Могилевская показала наряд для весеннего настроения - идет или нет? instagram.com/nataliya_mogilevskaya

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Певица Наталия Могилевская примерила яркий наряд, который, по ее мнению, создает весеннее настроение. Фото артистка выложила на своей странице в Инстаграм. На нем звезда позирует в темной блузе и ярко-красных длинных брюках с высокой талией.

Вот и я, в перерывах между репетициями и прогонами, заглянула в ICON подобрать себе что-то яркое, весеннее и сексуальное, ведь именно весной, с возвращением тепла, хочется чувствовать себя привлекательной и желанной, - написала Могилевская.

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Также звезда поинтересовалась у подписчиков, к лицу ли ей такой Look, и какой наряд они считают самым привлекательным для женщины.



Говорят, что нет ничего привлекательнее на женщине, чем красное платье, но мне кажется, что и эти брюки - весьма броский акцент. Что бы вы не надели под них, внимание окружающих вам гарантировано, - спросила Могилевская.

В комментариях мнения подписчиков разделились. Одни считают, что Наталье очень идет этот образ. А другие, напротив, уверены, что брюки длинноваты и фасон с завышенной талией звезде не подходит.

В коротком красном платье будет намного лучше, - написали в Сети.

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