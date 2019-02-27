Могилевская показала наряд для весеннего настроения - идет или нет?
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Певица Наталия Могилевская примерила яркий наряд, который, по ее мнению, создает весеннее настроение. Фото артистка выложила на своей странице в Инстаграм. На нем звезда позирует в темной блузе и ярко-красных длинных брюках с высокой талией.
Вот и я, в перерывах между репетициями и прогонами, заглянула в ICON подобрать себе что-то яркое, весеннее и сексуальное, ведь именно весной, с возвращением тепла, хочется чувствовать себя привлекательной и желанной, - написала Могилевская.
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Также звезда поинтересовалась у подписчиков, к лицу ли ей такой Look, и какой наряд они считают самым привлекательным для женщины.
Говорят, что нет ничего привлекательнее на женщине, чем красное платье, но мне кажется, что и эти брюки - весьма броский акцент. Что бы вы не надели под них, внимание окружающих вам гарантировано, - спросила Могилевская.
Меньше недели осталось до моего большого сольного концерта, и я даже не знаю, для кого он более долгожданный - для вас, мои любимые зрители, или для меня. Я с нетерпением жду нашей встречи и возможности исполнить для вас как свои старые, так и новые песни, обменяться светлой и позитивной энергией! С приходом весны мне хочется, чтобы каждый из нас расцвел так же, как расцветает все вокруг! Вот и я, в перерывах между репетициями и прогонами, заглянула в ICON подобрать себе что-то яркое, весеннее и сексуальное, ведь именно весной, с возвращением тепла, хочется чувствовать себя привлекательной и желанной. Говорят, что нет ничего привлекательнее на женщине, чем красное платье, но мне кажется, что и эти брюки - весьма броский акцент. Что бы вы не надели под них, внимание окружающих вам гарантировано. А какие секреты у вашего модного гардероба? #могилевская #натальямогилевская #5марта #дворецукраина #сольныйконцерт #весеннийтур #весна #язавелась #ятанцевала #стиль #icon #fashionlook #style #beauty #red photo by @a.gridik
В комментариях мнения подписчиков разделились. Одни считают, что Наталье очень идет этот образ. А другие, напротив, уверены, что брюки длинноваты и фасон с завышенной талией звезде не подходит.
В коротком красном платье будет намного лучше, - написали в Сети.
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