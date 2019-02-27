"Блестящая" Каменских заинтриговала переменами в "Рассмеши комика"

Настя Каменских выложила фото и видео со съемок "Рассмеши комика. Дети".

Серьезная новость: Каменских заинтриговала переменами в "Рассмеши комика" instagram.com/kamenskux

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Украинская певица, ведущая шоу “Рассмеши комика. Дети“ Настя Каменских заинтриговала новым сезоном юмористического проекта. В Инстаграм артистка выложила фото и видео с “судьей“ шоу Евгением Кошевым. На снимках Каменских позирует в блестящем наряде собственной марки одежды NK. В посте Настя намекнула, что в составе жюри “Рассмеши комика. Дети“ вскоре произойдут перемены.

Как думаете, кто присоединится к нам в новом сезоне комиков? - написала Каменских.

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В комментариях подписчики высказали предположения, что это могут быть “Саша из Квартала“, актриса студии “Квартал 95“ Елена Кравец, Игорь Ласточкин или Юрий Ткач. Были даже варианты с Потапом и Сивохо.

Также во многих комментариях уточнили, связаны ли такие перемены с тем, что у Владимира Зеленского не будет времени на шоу, в связи с подготовкой к президентским выборам.

Ласточкин. Но лучше Кравец. А вообще жалко, Зе ушел совсем в политику?))) - уточнили подписчики.

Ранее мы писали, что Каменских шокировала сеть снимком с обнаженными ягодицами.