Маша Ефросинина похвасталась новым увлечением маленького сына

Телеведущая поделилась снимком 4-летнего сына Саши.

Украинская телеведущая Маша Ефросинина порадовала подписчиков новым снимком. В Instagram-аккаунте звезды появился кадр ее 4-летнего сына Саши.

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На фото мальчик предстал в образе повара. Саша позирует возле стола, на котором можно увидеть игрушечную подставку с кусочком торта.

“Появилась надежда, что хоть кто-то в нашей семье будет с удовольствием готовить“, - с юмором подписала снимок Маша Ефросинина.

Напомним, ранее Участник шоу “Дивовижні люди“ довел Машу Ефросинину до слез.