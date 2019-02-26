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Оля Цибульская призналась, на что потратила первую зарплату

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Певица рассказала, что когда-то работала в свадебном салоне.
Оля Цибульская призналась, на что потратила первую зарплату
Оля Цибульская призналась, на что потратила первую зарплату
instagram.com/cybulskaya

Популярная украинская певица и ведущая Оля Цибульская рассказала подписчикам, куда потратила первые заработанные деньги. Откровенное признание артистка сделала на своей странице в Instagram.

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Артистка опубликовала новый снимок и в подписи к нему написала, что ранее продавала свадебные платья в салоне. А на первую зарплату Цибульская купила серебренное кольцо. Также певица призналась, что очень быстро поняла, что продажа – это не ее.

“Перші свої гроші я заробила продаючи весільні сукні у салоні) Знаково :))) А на першу зарплату купила собі срібну каблучку, яку досі зберігаю для стимулу. Дуже важливо пам'ятати з чого все починалося і куди ти ідеш. Я вже давно зрозуміла: продажі це точно НЕ моє!! Я щаслива, коли можу ДАРУВАТИ. Музику, емоції і спогади. Та ще й вдвічі більше ніж будь-яка співачка чи ведуча, бо сьогодні я найспівочіша ведуча країни)))) Давайте знайомитись ближче! Я Оля, мама Нестора і артистка“, - написала Оля Цибульская.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Перші свої гроші я заробила продаючи весільні сукні у салоні) Знаково :))) А на першу зарплату купила собі срібну каблучку, яку досі зберігаю для стимулу. Дуже важливо пам'ятати з чого все починалося і куди ти ідеш. Я вже давно зрозуміла: продажі це точно НЕ моє!! Я щаслива, коли можу ДАРУВАТИ. Музику, емоції і спогади. Та ще й вдвічі більше ніж будь-яка співачка чи ведуча, бо сьогодні я найспівочіша ведуча країни)))) Давайте знайомитись ближче! Я Оля, мама Нестора і артистка, а ти? #оляцибульська #мамаартистка

Допис, поширений Оля Цибульська (@cybulskaya)

Напомним, ранее Оля Цибульская призналась, почему не хочет участвовать в “Евровидении“

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Теги: Оля Цибульская
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Источник: Ivona.bigmir.net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
Её бывший  (аноним)  27.02.2019, 14:12
Оценка:  0
Её бывший
Ну вот не надо ля-ля! Знаем мы твою первую работу на трассе и все заработанные деньги ты в основном тратила на водку и наркоту!
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