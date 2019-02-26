Оля Цибульская призналась, на что потратила первую зарплату

Популярная украинская певица и ведущая Оля Цибульская рассказала подписчикам, куда потратила первые заработанные деньги. Откровенное признание артистка сделала на своей странице в Instagram.

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Артистка опубликовала новый снимок и в подписи к нему написала, что ранее продавала свадебные платья в салоне. А на первую зарплату Цибульская купила серебренное кольцо. Также певица призналась, что очень быстро поняла, что продажа – это не ее.

“Перші свої гроші я заробила продаючи весільні сукні у салоні) Знаково :))) А на першу зарплату купила собі срібну каблучку, яку досі зберігаю для стимулу. Дуже важливо пам'ятати з чого все починалося і куди ти ідеш. Я вже давно зрозуміла: продажі це точно НЕ моє!! Я щаслива, коли можу ДАРУВАТИ. Музику, емоції і спогади. Та ще й вдвічі більше ніж будь-яка співачка чи ведуча, бо сьогодні я найспівочіша ведуча країни)))) Давайте знайомитись ближче! Я Оля, мама Нестора і артистка“, - написала Оля Цибульская.