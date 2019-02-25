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"Ум часто играет с нами злую шутку": Санта Димопулос поделилась мыслями о жизни

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Экс-ВИА гра Санта Димопулос поделилась размышлениями на отдыхе.

"Ум часто играет с нами злую шутку": Санта Димопулос поделилась мыслями о жизни
instagram.com/santadimopulos

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Певица Санта Димопулос, которая сейчас отдыхает в Тайланде, поделилась своими размышлениями о жизни. В Инстаграм Санта написала пост о том, что современным людям стоит жить в большей гармонии с природой, в также не “тыкать пальцем в других“, а усерднее работать над собственным развитием. К публикации Санта добавила фото в ярком купальнике с задумчивым выражением лица.

С течением времени, я часто поражаюсь своим замысловатым заблуждениям (это касается разных вопросов, людей, ситуаций). Всё-таки, ум часто играет с нами злую шутку и мы очень переоцениваем его роль в нашей жизни... Мы не видим все пазлы картины, не понимаем скрытого смысла Бытия, мы разучились чувствовать, зато научились думать и судить.
Энергетический баланс вселенной нарушен из-за людей, которые всё время тыкают своим пальцем в других, тогда как нужно не тыкать, а работать над собой (другие подтянуться). Согласны? - написала звезда.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

С течением времени, я часто поражаюсь своим замысловатым заблуждениям (это касается разных вопросов, людей, ситуаций). Всё-таки, ум часто играет с нами злую шутку и мы очень переоцениваем его роль в нашей жизни... Мы не видим все пазлы картины, не понимаем скрытого смысла Бытия, мы разучились чувствовать, зато научились думать и судить. Энергетический баланс вселенной нарушен из-за людей, которые всё время тыкают своим пальцем в других, тогда как нужно не тыкать, а работать над собой (другие подтянуться). Согласны? #мысливслух

Публикация от 𝐒𝐚𝐧𝐭𝐚 ❤️ 𝐃𝐢𝐦𝐨𝐩𝐮𝐥𝐨𝐬 (@santadimopulos)

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Подписчики Димопулос согласились с ее утверждением, что начинать всегда нужно с себя и поменьше судить других. Также во многих комментариях похвалили фото Санты, назвав ее очень утонченной и фотогеничной. 

Ранее мы писали, что Вера Брежнева в откровенном платье пожаловалась на хандру. 

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Теги: Санта Димополус, ВИА Гра, экология
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Источник: Ivona.bigmir.net

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