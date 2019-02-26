Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

"Будь моими крыльями": Екатерина Кухар трогательно поздравила сына с днем рождения

Комментариев: 0
Сегодня сыну артистки исполнилось 10 лет.
"Будь моими крыльями": Екатерина Кухар трогательно поздравила сына с днем рождения
"Будь моими крыльями": Екатерина Кухар трогательно поздравила сына с днем рождения
instagram.com/ekaterinakukhar_official

Известная украинская балерина, судья шоу “Танцы со звездами“ Екатерина Кухар поздравила сына Тимура с юбилеем. Сегодня мальчику исполнилось 10 лет.

Читай также: Екатерина Кухар поделилась секретом счастливых супружеских отношений

В честь праздника звезда разместила в Instagram два снимки с сыном. В подписи к первому архивному фото балерина написала:

“Милый мой тигрёнок! СОКРОВИЩЕ моё! День, когда ты появился на свет, был САМЫМ счастливым днём в моей жизни... Ты подарил мне свет и НАДЕЖДУ! Ты ворвался в мою жизнь как маленький неукротимый МУСТАНГ, несущийся на бешеной скорости и перевернул мой мир с ног на голову“.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Милый мой тигрёнок @timurkukhar ! СОКРОВИЩЕ моё! День , когда ты появился на свет, был САМЫМ счастливым днём в моей жизни..... Ты подарил мне свет и НАДЕЖДУ ! Ты ворвался в мою жизнь как маленький неукротимый МУСТАНГ, несущийся на бешеной скорости и перевернул мой мир с ног на голову . Целыми сутками напролёт я бегала с тобой на руках лёгкой рысью ( ты видимо таким образом хотел поскорее заставить меня прийти в прежнюю форму) потому , что только так ты засыпал и переставал кричать ))) доводя меня до состояния лёгкой истерии......... Врачи убеждали меня , что виной всему желудочные колики...... Затем, мы думали что это зубы........ Но после 10 лет я твёрдо знаю , милый мой , что это твой характер С которым тебе ещё прийдётся научиться справляться и уметь укрощать его...... #happybirthdaymydear #10years # #timyr_kukhar #🍼 #mysweetbaby

Допис, поширений Ekaterina Kukhar (@ekaterinakukhar_official)

В подписи ко второму снимку Екатерина призналась в любви сыну и назвала его “мужчиной-праздником“.

Я знаю, что вся твоя жизнь будет наполнена контрастами потому, что ТЫ - самый яркий свет и самая острая боль... И мы все БЕЗУМНО тебя ЛЮБИМ. ТЫ - МУЖЧИНА праздник!!! Вдыхай эту жизнь полными лёгкими и всегда смотри ей в лицо! Лети по жизни легко. Будь моими крыльями.

Напомним, ранее Екатерина Кухар впервые показала своих родителей.

Поделись:
Теги: Екатерина Кухар
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Ivona.bigmir.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь