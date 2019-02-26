"Будь моими крыльями": Екатерина Кухар трогательно поздравила сына с днем рождения

Сегодня сыну артистки исполнилось 10 лет.

Известная украинская балерина, судья шоу “Танцы со звездами“ Екатерина Кухар поздравила сына Тимура с юбилеем. Сегодня мальчику исполнилось 10 лет.

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В честь праздника звезда разместила в Instagram два снимки с сыном. В подписи к первому архивному фото балерина написала:

“Милый мой тигрёнок! СОКРОВИЩЕ моё! День, когда ты появился на свет, был САМЫМ счастливым днём в моей жизни... Ты подарил мне свет и НАДЕЖДУ! Ты ворвался в мою жизнь как маленький неукротимый МУСТАНГ, несущийся на бешеной скорости и перевернул мой мир с ног на голову“.

В подписи ко второму снимку Екатерина призналась в любви сыну и назвала его “мужчиной-праздником“.

Я знаю, что вся твоя жизнь будет наполнена контрастами потому, что ТЫ - самый яркий свет и самая острая боль... И мы все БЕЗУМНО тебя ЛЮБИМ. ТЫ - МУЖЧИНА праздник!!! Вдыхай эту жизнь полными лёгкими и всегда смотри ей в лицо! Лети по жизни легко. Будь моими крыльями.

Напомним, ранее Екатерина Кухар впервые показала своих родителей.