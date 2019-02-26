"Будь моими крыльями": Екатерина Кухар трогательно поздравила сына с днем рождения
Известная украинская балерина, судья шоу “Танцы со звездами“ Екатерина Кухар поздравила сына Тимура с юбилеем. Сегодня мальчику исполнилось 10 лет.
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В честь праздника звезда разместила в Instagram два снимки с сыном. В подписи к первому архивному фото балерина написала:
“Милый мой тигрёнок! СОКРОВИЩЕ моё! День, когда ты появился на свет, был САМЫМ счастливым днём в моей жизни... Ты подарил мне свет и НАДЕЖДУ! Ты ворвался в мою жизнь как маленький неукротимый МУСТАНГ, несущийся на бешеной скорости и перевернул мой мир с ног на голову“.
Милый мой тигрёнок @timurkukhar ! СОКРОВИЩЕ моё! День , когда ты появился на свет, был САМЫМ счастливым днём в моей жизни..... Ты подарил мне свет и НАДЕЖДУ ! Ты ворвался в мою жизнь как маленький неукротимый МУСТАНГ, несущийся на бешеной скорости и перевернул мой мир с ног на голову . Целыми сутками напролёт я бегала с тобой на руках лёгкой рысью ( ты видимо таким образом хотел поскорее заставить меня прийти в прежнюю форму) потому , что только так ты засыпал и переставал кричать ))) доводя меня до состояния лёгкой истерии......... Врачи убеждали меня , что виной всему желудочные колики...... Затем, мы думали что это зубы........ Но после 10 лет я твёрдо знаю , милый мой , что это твой характер С которым тебе ещё прийдётся научиться справляться и уметь укрощать его...... #happybirthdaymydear #10years # #timyr_kukhar #🍼 #mysweetbaby
В подписи ко второму снимку Екатерина призналась в любви сыну и назвала его “мужчиной-праздником“.
Я знаю, что вся твоя жизнь будет наполнена контрастами потому, что ТЫ - самый яркий свет и самая острая боль... И мы все БЕЗУМНО тебя ЛЮБИМ. ТЫ - МУЖЧИНА праздник!!! Вдыхай эту жизнь полными лёгкими и всегда смотри ей в лицо! Лети по жизни легко. Будь моими крыльями.
......я знаю , что вся твоя жизнь будет наполнена контрастами потому, что ТЫ - самый яркий свет и самая острая боль.... И мы все БЕЗУМНО тебя ЛЮБИМ ТЫ -МУЖЧИНА праздник!!! Вдыхай эту жизнь полными лёгкими и всегда смотри ей в лицо! Лети по жизни легко...... Будь моими крыльям.............🕊 @timurkukhar #mysweetbaby #10year #happybirthday #timyr_kukhar #mamaballerina #
Напомним, ранее Екатерина Кухар впервые показала своих родителей.
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