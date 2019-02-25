Светлана Лобода напугала поклонников новым снимком

Подписчики суперзвезды раскритиковали внешний вид певицы.

Скандальная украинская певица Светлана Лобода продолжает радовать поклонников новыми кадрами в Instagram.

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На свежем снимке исполнительница позирует в белой футболке и в леопардовой повязке на распущенных волосах.

В подписи к фото Светлана Лобода написала:

“Отдых пришёлся ей по душе?“.

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Подписчики суперзвезды раскритиковали внешний вид певицы. В комментариях к публикации появились записи о том, что губы Лободы выглядят слишком неестественно.

“Коровушка“, “Хватит себя уродовать“, “Перебор с губами“, - написали фолловеры звезды.

Напомним, ранее Светлана Лобода показала совместное фото с подросшей дочкой.