Ноги и руки: Фан-клуб Тины Кароль сравнил ее номер с выступлением MARUV
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Фан-клуб украинской певицы Тины Кароль выложил в Сеть видео, в котором сравнивают два ярких сценических номера украинских звезд. Один из них - знаменитый номер Тины Кароль, сопровождающий песню “Я не перестану“, а второй - выступление Maruv на нацотборе Евровидения-2019. В ролике видно несколько похожих деталей - это и движения певиц руками и некоторые элементы танца шоу-балета.
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Фанаты Тины отметили, что ни в коем случае не намекают на плагиат со стороны MARUV, а хотели показать, что оба номера классные и яркие.
Подписчики разделили мнение фан-клуба и подчеркнули, что оба номера хороши.
Я думаю, админы не намекают на плагиат, а восхищаются двумя крутыми артистами:)♥️👏🏻 - отметили в Сети.
Админы ничего не говорили про плагиат, просто 2 крутые артистки, у каждой из них номер вышел классно и каждая все сделала по своему, просто одна задумка, - написали под видео.
Ранее мы писали, почему MARUV не будет выступать на Евровидении-2019 от Украины.
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