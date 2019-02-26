Теперь и грудь: Каменских выложила фото в оригинальном худи

Настя Каменских порадовала поклонников очередным ярким фото в одежде с эксцентричным принтом.

Теперь и грудь: Каменских выложила фото в худи с эксцентричным принтом instagram.com/kamenskux

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Певица Настя Каменских, которую в Сети раскритиковали за откровенные фото с обнаженными ягодицами, - выложила новый снимок с обнаженной грудью, правда, не своей. Артистка сфотографировалась в ярком худи от украинской дизайнера Ани Андрийчук-Завгородней (жена участника “Время и стекло“ - Позитива). На эксцентричном принте кофты изображена статуя Давида, к которой добавили вставку с пышной женской грудью. Правда, самые личные детали - на картинке “заклеены“.

Бублик мой!!!! @annchuk❗️этот костюм ужасно удобный и тёплый !!!! Спасибо любимая ❤️ - Написала Каменских.

Ранее мы писали, что Каменских рассказала, почему не говорит о замужестве.