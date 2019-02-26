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Теперь и грудь: Каменских выложила фото в оригинальном худи

Комментариев: 3
Настя Каменских порадовала поклонников очередным ярким фото в одежде с эксцентричным принтом.

Теперь и грудь: Каменских выложила фото в худи с эксцентричным принтом
Теперь и грудь: Каменских выложила фото в худи с эксцентричным принтом
instagram.com/kamenskux

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Певица Настя Каменских, которую в Сети раскритиковали за откровенные фото с обнаженными ягодицами, - выложила новый снимок с обнаженной грудью, правда, не своей. Артистка сфотографировалась в ярком худи от украинской дизайнера Ани Андрийчук-Завгородней (жена участника “Время и стекло“ - Позитива). На эксцентричном принте кофты изображена статуя Давида, к которой добавили вставку с пышной женской грудью. Правда, самые личные детали - на картинке “заклеены“.

Бублик мой!!!! @annchuk❗️этот костюм ужасно удобный и тёплый !!!! Спасибо любимая ❤️ - Написала Каменских. 

Ранее мы писали, что Каменских рассказала, почему не говорит о замужестве.

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Теги: Настя Каменких, откровенные наряды, Позитив
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Источник: ivona.bigmir.net

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Комментариев (3)
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гость  (аноним)  26.02.2019, 13:32
Оценка:  +1
гость
Когда человеку нечего сказать он начинает материться, когда человеку нечего показать-он начинает раздеваться. Думаю, что у Насти проблемы в жизни, а жаль-мне кажется, что у ней есть что показать кроме частей тела.
pусский  (аноним)  26.02.2019, 13:25
Оценка:  0
pусский
Давай голые сиськи, Пиздa Ивановна, одной жопой не отделаешься, у меня уже встал!
гость  (аноним)  26.02.2019, 12:59
Оценка:  +2
гость
человеку нечем заняться...
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