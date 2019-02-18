Злата Огневич удивила фанов смелым образом

Артистка поделилась кадром с новой фотосессии.

Известная украинская певица, участница “Евровидения-2013“ Злата Огневич покорила Сеть новыми фотографиями.

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На своей странице в Instagram звезда опубликовала свежий кадр в соблазнительном образе. На снимке певица позирует в окружении зеркал в смелом наряде. Для фотосессии Злата выбрала синее платье с черным поясом.

Отметим, что это не первое фото Огневич в окружении зеркал. Ранее звезда уже публиковала в Instagram два кадра, сделанные в таком же стиле.

Напомним, ранее Злата Огневич и ведущая Надежда Матвеева смешно станцевали в пижамах.