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Тина Кароль восхитила Сеть соблазнительным фото

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Певица снова поразила фанов смелым снимком.
Тина Кароль восхитила Сеть соблазнительным фото
Тина Кароль восхитила Сеть соблазнительным фото
instagram.com/tina_karol

Украинская певица, тренер шоу “Голос країни-9“ Тина Кароль порадовала своих поклонников новым кадром в соцсети.

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В Instagram-аккаунте звезды был опубликован черно-белый снимок, на котором исполнительница демонстрирует шикарное декольте.

Для нового фото певица выбрала платье от украинского дизайнера Артема Климчука и клетчатый пиджак от Эльвиры Гасановой.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#тинакароль #tinakarol

Допис, поширений Tina Karol (@tina_karol)

Ранее Тина Кароль шокировала провокационным нарядом.

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Теги: Тина Кароль
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Источник: Ivona.bigmir.net

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