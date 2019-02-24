Тина Кароль восхитила Сеть соблазнительным фото
Певица снова поразила фанов смелым снимком.
Украинская певица, тренер шоу “Голос країни-9“ Тина Кароль порадовала своих поклонников новым кадром в соцсети.
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В Instagram-аккаунте звезды был опубликован черно-белый снимок, на котором исполнительница демонстрирует шикарное декольте.
Для нового фото певица выбрала платье от украинского дизайнера Артема Климчука и клетчатый пиджак от Эльвиры Гасановой.
Ранее Тина Кароль шокировала провокационным нарядом.
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