Светлана Лобода поздравила Любовь Успенскую, исполнив ее песню.

Лобода перепела песню "королевы русского шансона" - видео instagram.com/lobodaofficial

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Украинская певица Светлана Лобода, которая живет и работает в России, перепела песню “королевы русского шансона“ Любви Успенской. Видео Лобода выложила в Инстаграм, поздравив таким образом Успенскую с 65-летием.

Подписчики Лободы разделились во мнениях по поводу ее исполнения. Часть отметила, что песня Светлане “идет“. Однако, некоторые фолловеры написали, что голос Лободы, увы, не настолько сильный как у Успенской, потому песня звучит не так эффектно, как должна была бы.

Ранее мы писали, что Лорак раскритиковали в Сети за внешность.