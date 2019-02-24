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Лобода перепела песню "королевы русского шансона" - видео

Комментариев: 1
Светлана Лобода поздравила Любовь Успенскую, исполнив ее песню.

Лобода перепела песню
Лобода перепела песню "королевы русского шансона" - видео
instagram.com/lobodaofficial

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Украинская певица Светлана Лобода, которая живет и работает в России, перепела песню “королевы русского шансона“ Любви Успенской. Видео Лобода выложила в Инстаграм, поздравив таким образом Успенскую с 65-летием.

Подписчики Лободы разделились во мнениях по поводу ее исполнения. Часть отметила, что песня Светлане “идет“. Однако, некоторые фолловеры написали, что голос Лободы, увы, не настолько сильный как у Успенской, потому песня звучит не так эффектно, как должна была бы. 

Ранее мы писали, что Лорак раскритиковали в Сети за внешность. 

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Теги: Светлана LOBODA, перебежчики
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Источник: Ivona.bigmir.net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
гость  (аноним)  25.02.2019, 14:04
Оценка:  0
гость
Насрать на Лабуду, насрать на кацапский шансон, насрать на ублюдочный кацапстан!!!
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