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Вылитая Джанет Джексон: Гайтану перепутали с американской певицей

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Певица поделилась забавной историей.
Вылитая Джанет Джексон: Гайтану перепутали с американской певицей
Вылитая Джанет Джексон: Гайтану перепутали с американской певицей
instagram.com/gaitanamusic

Известная украинская певица, участница “Евровидения-2012“ Гайтана поделилась с поклонниками поделилась с поклонниками интересной историей.

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Артистка опубликовала в Instagram новый кадр. В подписи к фото звезда рассказала, как однажды во время отдыха на Гавайях ее перепутали с американской певицей Джанет Джексон.

“Однажды и со мной приключилась история на острове Kauaï ( Hawaii). Я купила билет на субмарин и стояла в очереди. Я услышала как женщина шепчет своему мужу, чтобы тот сфотографировал её на моём фоне. Я была приятно удивлена))) когда услышала, как она уверяет мужа в том, что я Джанет Джексон“, - сообщила Гайтана.

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Также звезда призналась, что ее отец тоже был артистом и ее тоже путали с известным американским исполнителем Джеймсом Брауном.

“Мой папа в студенческие годы был артистом и выступал для студентов, исполняя песни Джеймса Брауна. Он говорит, что многие были уверены, что он и есть Джеймс и хотели с ним сделать фото на память“, - написала певица.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мой папа в студенческие годы был артистом и выступал для студентов, исполняя песни Джеймса Брауна Он говорит, что многие были уверены, что он и есть Джеймс и хотели с ним сделать фото на память ) Однажды и со мной приключилась история на острове Kauaï ( Hawaii). Я купила билет на субмарин и стояла в очереди. Я услышала как женщина шепчет своему мужу, чтобы тот сфотографировал её на моём фоне. Я была приятно удивлена))) когда услышала, как она уверяет мужа в том, что я Джанет Джексон А вас с кем-то путали?) #gaitana #гайтана

Допис, поширений GAITANA (@gaitanamusic)

Напомним, ранее Гайтана поделилась редким семейным снимком.

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Теги: Гайтана
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Источник: Ivona.bigmir.net

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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  25.02.2019, 14:06
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